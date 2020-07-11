Шпионские снимки обновленного Hyundai Tucson 2020 показали в Сети

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11.07.2020, 12:30, Новости дня

Южнокорейская компания Hyundai представил обновленный паркетник Hyundai Tucson.

Вместе с тем производитель сообщил,  что серийное производство модели будет начато сразу после дебюта кроссовера. Специалистами указано, что обновления здесь окажутся достаточно ограниченными, тогда как наиболее важные изменения коснулись решетки радиатора, головной оптики, задних фонарей и бамперов. В салоне автомобиля предусмотрели более дорогие материалы отделки, а также мультимедийный комплекс с экраном на 8 дюймов.

Крыша автомобиля получила панорамный люк, придающий интерьеру более дорогой вид. Из технических характеристик следует отметить 2-литровый бензиновый мотор на 150 л.с. мощности. Поступит и дизельная версия с 2-литровым мотором на 182 л.с. мощности.



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