 

Несанкционированный митинг в поддержку Фургала закончился в Хабаровске

11.07.2020, 11:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВ Хабаровске завершился несанкционированный митинг в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Горожане разошлись с площади Ленина, полиция никого не задерживала. В акции приняли участие около 15 тыс. человек, передает ТАСС.

Митингующие прошли по центральным улицам города, они скандировали лозунги в поддержку Фургала. Акция длилась более четырех часов.

В управлении скорой медицинской помощи Хабаровска сообщили, что во время шествия были перекрыты улицы. Из-за этого три кареты скорой помощи были вынуждены стоять в пробках, объезжать участки с затрудненным движением, передает РИА «Новости».

Отмечается, что «на здоровье пациентов это не отразилось».

Напомним, призывы к местным жителям принять участие в акции протеста появились в соцсетях накануне.

В пятницу Басманный суд Москвы арестовал Фургала на два месяца по делу о покушении на убийство и организации убийств. Он помещен в следственный изолятор «Лефортово». 

Фургал был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

В рамках уголовного дела также задержаны депутаты Законодательной думы Хабаровского края от ЛДПР Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов. Этим депутатам вменяют экономическую статью, а Фургалу – «статьи, связанные с организацией убийства».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07 / Греция ввела новые правила въезда туристов

28.05 / Tencent привлекла $6 миллиардов за счет продажи облигаций

04.06 / Названа причина взрыва в подмосковной пятиэтажке

23.06 / Уральский завод не обнаружил неисправности при тестировании аппаратов ИВЛ «Авента-М»

18.06 / Атаман Долуда: Настоящий казак не мог участвовать в захвате монастыря

13.05 / Samsung Galaxy Tab S6 Lite поступил в продажу в России

09.06 / В Чехии заявили о невозможности расследовать дело о «перевозке рицина» из-за утечек в СМИ

26.05 / На Украине завели дело из-за прослушки разговора Порошенко с Байденом

02.06 / Из-за обрушения моста железнодорожное сообщение с Мурманском может остановиться на полгода

20.06 / Вице-президент США не согласился с фразой “Black Lives Matter”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска