Названы самые востребованные профессии в условиях коронавируса

11.07.2020, 11:30, Новости дня

Эксперты Института прогрессивного образования составили рейтинг профессий, обладателям которых легко найти работу после ослабления ограничительных мер на фоне коронавируса.

Специалисты института отмечают, что самыми востребованными на данный момент остаются медики, передает RT.

В коммерческих структурах по-прежнему необходимы специалисты, способные быстро и качественно перестроить работу компании под новые стандарты, а также вывести бизнес из кризиса. Потому не останутся без работы квалифицированные антикризисные менеджеры, IT-специалисты разного уровня (от программистов и мобильных разработчиков до экспертов в области кибербезопасности), специалисты по цифровой трансформации бизнеса, SMM-менеджеры, маркетологи и аналитики big data.

Также многим компаниям вскоре понадобятся менеджеры по продажам для восстановления спроса на продукцию.

Кроме того, организации сильно нуждаются в курьерах, водителях, менеджерах на «удаленке» и операторах кол-центра.

Востребованы и день строители – специалисты связывают это с восстановлением активности в жилищном строительстве, увеличением числа инфраструктурных проектов, а также ростом спроса на строительство загородных домов.

Кроме того, многие люди по-другому стали смотреть на свой быт, захотели инвестировать в собственное развитие и наладить внутреннее состояние, потому быстро смогут найти работу преподаватели, личностные коучи, сиделки и няни, а также психологи.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Центробанку принять меры для восстановления в 2021 году докризисного уровня рынка труда.