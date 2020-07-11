Минивэн Volkswagen Viloran пользуется ажиотажным спросом в Китае

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11.07.2020, 11:17, Новости дня

Обновленный минивэн Volkswagen Viloran продолжает оставаться востребованным на рынке Китая.

В минувшем месяце автомобиль сумел оказаться самым популярным в данном сегменте. Напомним, поступление минивэна Volkswagen Viloran в продажу состоялось в конце весны. Новинка получила улучшенную архитектуру MQB, позволившую увеличить размеры кузова. Кроме того, салон имеет более дорогое исполнение и продвинутые опции. Также нужно выделить, что модель получила цифровую приборную панель и климат-контроль.

Вместе с тем минивэн Viloran приводится в движение 2-литровым турбированным двигателем на 186 л.с. в базовом исполнении. Автомобиль получил 8-ступенчатую автоматическую трансмиссию и передний привод. Минимальная цена на новинку в Китае стартует от 286,8 тысяч юаней.



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