 

Киев прояснил позицию по Минским соглашениям

10.07.2020, 20:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаМинские соглашения работают не полностью, но пересмотр этих договоренностей возможен лишь в формате «нормандского» саммита России, Германии, Франции и Украины, сообщил замглавы делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Резников.

«Есть масса вещей, которые сегодня уже не работают, и поэтому стороны в Минске не могут договориться априори. В том числе, об этом говорят и наши европейские партнеры», – цитирует Резникова «РБК-Украина».

Он пояснил, что трехсторонняя контактная группа – это «технический и логистический центр», который должен контактировать по возникающим вопросам, а все решения должны принимать только лидеры «нормандского формата».

В четверг Резников заявил, что Минские соглашения якобы уже неактуальны. «Они сегодня не соответствуют реалиям, в которых была Украина, когда заключались те соглашения», – сказал он. По его словам, сроки, которые предусмотрены в Минских соглашениях – 2014-2015 годы – уже истекли, а соглашения не реализованы.

После этого помощник руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что официальный Киев на высшем уровне должен подтвердить или опровергнуть слова Резникова о необходимости пересмотра Минских соглашений. Если с украинской стороны не будет ни подтверждения, ни опровержения, Москва будет расценивать это как выход Киева из минского и нормандского формата переговоров по Донбассу.



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