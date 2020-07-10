Экономика: Когда вернутся сверхвысокие цены на нефть

10.07.2020, 20:08, Новости дня

Крайне оптимистичные для РФ прогнозы звучат от целого ряда отраслевых аналитиков – они полагают, что уже близко то время, когда нефть снова будет стоить 100-150 долларов за бочку. Их аргументы действительно достойны внимания, однако большинство экспертов с таким прогнозом все-таки не согласны. Почему?

Эпоха низких цен на нефть может скоро закончиться. Уже в 2025 году черное золото может вырасти до 150 долларов за баррель. Такой прогноз делает инвестиционный директор Northern Trace Capital Тревор Вудс, передает Wall Street Journal.

Прогноз западного эксперта основан, с одной стороны, на том, что многие компании в мире не просто сократили добычу нефти, а серьезно снизили объем инвестиций в нее. При таких низких ценах многие новые месторождения просто нерентабельно разрабатывать. А нефтедобыча в большинстве таких проектов не может вырасти в одночасье: сегодняшние инвестиции должны были обеспечить добычу нефти в будущем – как раз через три-пять лет. С другой стороны, эксперт верит в то, что спрос на черное золото ждет быстрое восстановление после коронакризиса.

Эти два фактора приведут к тому, что к 2025 году предложения нефти станет меньше, а спрос восстановится до докризисных показателей. На рынке сформируется перекос баланса в сторону спроса. Вместо перепроизводства мир столкнется с дефицитом нефти. Это и приведет к скачку цен на нефть до 150 долларов за баррель. Такую логику, по крайней мере, рисуют ряд аналитиков.

Аналитик JPMorgan Кристиан Малек, кстати, тоже считает, что цены на нефть не могут оставаться вечно низкими. Сейчас зарождается основа для «следующего нефтяного суперцикла». Он согласен, что снижение инвестиций может вызвать сокращение объемов добычи, и привести к дисбалансу спроса и предложения.

По прогнозу Малека, до конца 2021 года спрос на нефть вернется на докризисный уровень. При этом произойдет более резкий спад производства. Во-первых, добыча нефти уже сократилась на 1 млн баррелей в день за счет закрытия старых месторождений (которые не вернутся на рынок, даже если цены вырастут). Плюс еще 4 млн баррелей в день будут потеряны из-за приостановки инвестиций в новые проекты. Разрыв между спросом и предложением может проявиться в 2022 году, и тогда нефть подорожает до 100 долларов за баррель, считает аналитик JPMorgan. В пример ставится такой факт: в 2011 году мир потерял около 2 млн баррелей ливийской нефти в день, и этого оказалось достаточно, чтобы поднять цены до 120 долларов за баррель менее чем через три года после финансового кризиса 2008 года.

Сотрудник инвестиционного фонда Matilda Capital Ричард Фуллартон также считает, что нефть может подорожать до 100 за баррель даже раньше – уже к концу 2020 года.

И все-таки ожидание цены в150 долларов за баррель через пять лет похоже на гадание на кофейной гуще. Нефтяные прогнозы переписываются каждый месяц, потому что нефть крайне сложный актив, на который влияет огромное количество факторов. «Можно услышать прогнозы, что нефть будет и 2 доллара стоить, и 150 долларов. Сейчас такое время, что все прогнозы можно выкинуть в мусорную корзину, потому что их делают не для того, чтобы дать ориентиры на будущее, а чтобы «хайпануть» на теме», – считает генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

Он напомнил, что когда в 2014 году цена на нефть упала вдвое со 100 долларов за баррель, озвучивались похожие прогнозы: инвестиции уйдут из отрасли и через пять лет будет дефицит нефти. «Но прошло уже шесть лет, и мы сегодня говорим о том, что в мире перепроизводство нефти, хранилища заполнены. Поэтому рассчитывать на то, что когда уйдут инвестиции, вместе с ними уйдет и добыча, а цены вырастут до заоблачных, не стоит. Надо готовиться к реальному периоду цен в коридоре 40-50 долларов за баррель», – считает Симонов.

Сейчас нет никаких предпосылок для роста цен на нефть до 150 долларов за баррель, согласен замдиректора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. По его мнению, в течение пяти лет куда больше предпосылок для переизбытка предложения нефти на мировом рынке, чем для образования дефицита.

«Ожидание цен в 100-150 долларов к 2023-2024 году считаем слишком радикальным прогнозом», – говорит и директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков. Однако определенные предпосылки для заметного роста цен в перспективе 3-5 лет, по его мнению, все же имеются.

Во-первых, это недоинвестированность отрасли, которая наблюдается в последние годы, и в этом году существенно усилилась. Об этом говорят все.

«Еще один аргумент – это ожидания ускорения инфляции в связи с беспрецедентными мерами фискального и монетарного стимулирования, предпринимаемыми сейчас правительствами и центробанками по всему миру. Нынешняя масштабная денежная эмиссия может в будущем привести к значительному ускорению роста цен в глобальном масштабе. При этом центробанкам будет сложно задействовать традиционные меры ужесточения монетарной политики, так как это может спровоцировать масштабный долговой кризис», – рассуждает Василий Танурков. Проще говоря, регуляторы сегодня вливают в экономики столько дешевых денег, что рост цен неизбежен, в том числе на нефть.

Точку зрения о том, что цены на нефть будут расти, разделяют пока единицы. Большинство крупных банков и инвесткомпаний не видят для этого оснований. В лучшем случае они ждут 55-60 долларов за баррель через пару лет.

Есть весомые аргументы против установления 100 долларов за баррель.

С одной стороны, с рынка действительно могут уйти некоторые объемы нефти. Ангола, например, уже, возможно, никогда не сможет вернуться к докризисным уровням добычи, говорится в докладе Rystad Energy. С другой стороны, нельзя списывать со счетов сланцевую нефть. Сланцевая отрасль США может очень оперативно реагировать на изменение ценовой конъюнктуры, говорит Танурков. Как только цены подрастут, американцы могут так же быстро восстановить добычу нефти.

«Даже если в ближайшие полгода-год большую часть сланцевой добычи придется заморозить, расконсервация таких буровых является гораздо менее капиталоемкой, чем, к примеру, расконсервация трудноизвлекаемых месторождений Сибири», – говорит предправления банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч. По его мнению, более реалистично ожидать, что на горизонте полутора лет баланс спроса и предложения восстановится, и мир вернется к потреблению 100 млн баррелей в сутки.

«Против роста цен на нефть может сыграть также снижение спроса на нефть в связи с повсеместным переходом на возобновляемые источники энергии. Впрочем, этот фактор парадоксальным образом может спровоцировать наоборот – дефицит нефти»,

– отмечает Танурков. Он поясняет, что нефтяники снижают инвестиции в добычу в том числе и потому, что учитывают риски конкуренции со стороны ВИЭ. Но если ставка на альтернативную энергетику не оправдается, то возникнет дефицит нефти.

Равновесный уровень цен, к которому будет стремится рынок, можно оценить в пределах 55-60 долларов за баррель, что и является сейчас ориентиром для большинства долгосрочных прогнозов, отмечает эксперт АКРА. До эпохи сланцевой нефти, добавляет он, отклонения от равновесной цены могли составлять три-пять лет, но в сланцевую эпоху этот период сократился до одного-двух лет. Иными словами, потребуется один-два года для того, чтобы нефть подросла с текущих 42 долларов до 55-60 долларов за баррель. Больше времени потребуется, если наступит вторая или даже третья волны пандемии, что будет означать более медленное восстановление спроса после провала, поясняет собеседник.

Но даже без новых волн пандемии есть факторы, который будут замедлять восстановление спроса на нефть. «Во-первых, пассажирские авиаперевозки вызывают много опасений. Во-вторых, когда цена нефти вернется к 60 долларам за баррель, страны ОПЕК+, скорее всего, откажутся от урезания добычи. Потому что такие цены становятся слишком привлекательными для американских сланцевых добытчиков», – говорит старший аналитик «Фабрики инвестиционных идей» БКС Виталий Громадин.

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