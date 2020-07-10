Подписчики раскритиковали Наташу Королеву за фото без макияжа

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10.07.2020, 20:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПевица Наташа Королева опубликовала в своих соцсетях фотографию, где предстала перед подписчиками без макияжа и специальных фильтров, чем вызвала поток критики в свой адрес.

«Я так хочу, чтобы лето не кончалось», – написала она в своем Instagram и выложила фотографию в шляпе.

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Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star) 7 Июл 2020 в 6:09 PDT

Некоторые комментарии оказались весьма резкими. Так, пользователь visotsky_igor написал: «Опухшая. С бодуна?»

«Ой на этом фото мужик, а не женщина», – считает kseniy_nicoly. С ней соглашается ggulnaz335: «Вы здесь на мужчину похожи».

Пользователь akaeva_elena отметила «ужасную челку» у певицы.

«Старушка:( », – пишет olyalitvinovich.

Многие подписчики с критическими замечаниями не согласны и наоборот хвалят певицу за смелость и креативность. По их мнению, причиной критики является обычная зависть.

«Наташааа! Ну вы вечно молодая и обаятельная, всем брать с вас пример», – пишет пользователь limon_makecake.

«Наташа, супер позитив. Всегда восхищаюсь», – добавляет innapodgorodetskaia.

Sahnovaelvira поинтересовалась, не собралась ли певица снова замуж, а laataarraa пошутила, что «Наташа с челкой похожа на воробышка».

Ранее Наташа Королева рассказала, как художественный руководитель студии «Квартал-95» Владимир Зеленский, ставший впоследствии президентом Украины, поправлял ей узкую юбку.



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