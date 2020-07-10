 

Нидерланды подадут иск против России в ЕСПЧ из-за гибели рейса MH-17

10.07.2020, 18:35, Новости дня

Правительство Нидерландов подаст в Европейский суд по правам человека иск против России в связи с авиакатастрофой пассажирского «Боинга" в небе над Донбассом шесть лет назад.

Нидерланды, где проживали примерно две трети жертв, считают Россию ответственной за катастрофу. Кремль свою причастность к гибели лайнера отрицает.

В результате катастрофы «Боинга» 17 июля 2014 года погибли 298 человек. Следствие установило, что стреляли по самолёту с территории, контролируемой сепаратистами, а «Бук» был доставлен из России.

Суд в Нидерландах по делу об авиакатастрофе начался в марте. Сейчас в заседаниях объявлен перерыв до 31 августа. Обвинения выдвинуты против трёх граждан России и одного гражданина Украины. Все они в прошлом имели отношение к поддерживаемым Россией вооружённым сепаратистам в Донбассе. Никто из них в суд не явился, и только россияниин Олег Пулатов представлен защитниками из Нидерландов.

Обвинение представило свои доводы в ходе нескольких заседаний ранее в июне. Оно подробно описало, почему отвергло все версии катастрофы, кроме выстрела из «Бука», а также рассказало о маршруте «Бука» из России на Украину и обратно. При этом следствие заявило, что расследование и поиск лиц, непосредственно причастных к катастрофе, продолжается.

  • Радио «Свобода»

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