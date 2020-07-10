 

Помпео и Маас обсудили проблемы пандемии, Китая и Ливии

10.07.2020, 18:35, Новости дня

В пятницу госсекретарь Майк Помпео провел переговоры по телефону с министром иностранных дел Германии Хейко Маасом, об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента.

Помпео и Маас обсудили пути восстановления глобальной экономики после пандемии COVID-19, сотрудничество США и ЕС в их общей политике в отношении Китая, а также шаги к окончательному прекращению насилия и прогрессу в политическом диалоге в Ливии.

Помпео подчеркнул приверженность Вашингтона трансатлантической солидарности и необходимость продолжения скоординированных действий для противодействия глобальным вызовам.

В последнее время отношения Вашингтона и Берлина испытывают напряжение в связи с решением правительства Германии добиваться завершения строительства подводного газопровода "Северный поток-2", который, по мнению США и ряда других европейских стран, угрожает экономической безопасности ЕС и ставит европейскую, и в частности, германскую, экономику в еще большую зависимость от российских энергопоставок.

В свою очередь Соединеные Штаты выступают за диверсификацию газового рынка Европы и предлагают альтернативные поставки через Атлантику американского природного сжиженного газа.

Кроме того, президент Дональд Трамп заявил о частичном (9,500 человек) выводе американских войск из Германии. Пока окончательно не решено, когда и куда будет выведен американский военный контингент. Возможно, что часть американских солдат будет передислоцирована в Польшу и страны Балтии, которые заявляют о возрастающей угрозе их безопасности со стороны России.

С 1 июля Германия председательствует в Совете ЕС, а также в Совете Безопасности ООН.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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