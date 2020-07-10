Названа причина простоя «Голубого потока»

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10.07.2020, 18:30, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаГазопровод «Голубой поток» невыгоден российскому бюджету, так как при поставках по нему не оплачивается пошлина в 30%, сообщил аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Сергей Капитонов.

«При поставках по «Голубому потоку» не платится 30%-ная экспортная пошлина, что, безусловно, выгодно для поставщика, но не приносит выгоды для бюджета. Более же активное задействование «Турецкого потока» необходимо как Газпрому (ведь нужно окупать вложенные в проект средства), так и российскому бюджету за счет взимания экспортной пошлины», – отметил Капитонов РИА «Новости».

Он добавил, что инвестиции в строительство «Голубого потока» исчисляются в размере 3,2 млрд долларов, а величина транспортного тарифа известна только оператору газопровода.

«Теоретически, при существующих сегодня в Европе средних тарифных ставках на транспортировку газа, газопровод должен был уже окупиться», – отметил эксперт

Падение объемов экспорта газа в Турцию из РФ связано с тем, что поставки проводятся по контрактам с нефтепродуктовой привязкой, а по ним цены гораздо выше, чем на спотовом рынке, добавил Капитонов.

По этой причине Турия закупает спотовый СПГ, сказал аналитик. По его мнению, ситуация может измениться осенью, когда в газовых контрактах отразится весеннее падение цен на нефть.

В пятницу СМИ сообщили, что «Голубой поток» не возобновил работу после технического обслуживания в мае.



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