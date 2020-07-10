 

Россия отвергла обвинения в причастности к крушению MH17

10.07.2020, 18:16, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаРоссия отвергает обвинения в причастности к крушению Boeing компании «Малазийские авиалинии», следовавшего рейсом MH17, которое произошло над Украиной в 2014 году, сообщил Минюст.

«Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению Boeing в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой РФ не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Россия готова отстаивать свою позицию в Европейском суде по правам человека, добавили в министерстве.

«Власти Российской Федерации не уведомлялись Европейским Судом по правам человека о подаче Нидерландами против РФ жалобы на обстоятельства крушения малазийского Боинга в 2014 году в небе над Украиной. В случае поступления уведомления о жалобе Минюстом РФ будет организована необходимая работа во взаимодействии с компетентными органами», – уточнили в Минюсте.

В пятницу Нидерланды решили подать иск в Европейский суд по правам человека на Россию в связи с крушением лайнера MH17 в 2014 году на Украине. Правительство страны решилось на этот шаг, чтобы добиться «правды и справедливости».

Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что российская сторона не получала уведомлений о намерении Нидерландов подать иск.

В июне в Нидерландах возобновились слушания по делу о катастрофе рейса MH17. Нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде заявил, что самолет, скорее всего, сбили ракетой «Бук» типа 9М38М1, а не 9М38. Также, по его словам, Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу MH17.



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