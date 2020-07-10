 

Москва отреагировала на решение Нидерландов подать иск в ЕСПЧ по MH17

10.07.2020, 17:30, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаРоссия не получала официального уведомления о намерении Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением MH17, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Официальных уведомлений не поступало», – цитирует Захарову ТАСС.

В пятницу Нидерланды решили подать иск в Европейский суд по правам человека на Россию в связи с крушением лайнера MH17 в 2014 году на Украине. Правительство страны решилось на этот шаг, чтобы добиться «правды и справедливости»

В июне в Нидерландах возобновились слушания по делу о катастрофе рейса MH17. Ранее Бергер на суде заявил, что самолет, скорее всего, сбили ракетой «Бук» типа 9М38М1, а не 9М38. Также, по его словам, Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу MH17.

В июле суд разрешил заслушать показания эксперта «Алмаз-Антей».

Ранее основатели платформы для независимых журналистов Bonanza Media Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф нашли новых свидетелей, которые сообщили, что во время крушения Boeing в Донбассе в небе находились военные самолеты.



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