 

Тропический шторм «Фэй» движется к берегам Новой Англии

10.07.2020, 17:25, Новости дня

Тропический шторм «Фэй» немного прибавил в скорости и силе, приблизившись к суше в пятницу, и синоптики снизили прогнозы по опасности дождей и наводнениям.

Ожидалось, что «Фэй» принесет от 2 до 4 дюймов (5–10 сантиметров) осадков с возможностью внезапного наводнения в некоторых частях центральной Атлантики и южной части побережья Новой Англии, говорится в утреннем сообщении Национального центра по ураганам США. Это ниже предыдущих прогнозов: от 3 до 5 дюймов осадков (от 8 до 13 сантиметров).

По словам синоптиков, шторм набрал скорость в пятницу утром, двигаясь на север со скоростью около 10 миль в час (17 км/ч) и создавая сильные ветра – 50 миль в час (85 км/ч). Более ранние наблюдения показали, что он движется со скоростью 8 миль в час (13 км/ч) при сильном ветре 45 миль в час (75 км/ч).

Предупреждение о тропическом шторме оставалось в силе от Кейп-Мей, Нью-Джерси, до Вич-Хилла и Род-Айленда. В зону предупреждения входят Лонг-Айленд и Лонг-Айленд-Саунд в Нью-Йорке, сообщили синоптики.

«Фэй» – один из ранних сезонных штормов в истории наблюдений. Предыдущий рекорд поставил шторм «Франклин», начавшийся 22 июля 2005 года.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.06 / Итальянские медики заявили о капитуляции коронавируса

03.06 / Швеция пожалела, что не ввела карантин

11.06 / Автоновости: Новый паркетник Chevrolet Orlando стал гибридом

26.05 / Храм Рождества Христова в Вифлееме вновь открылся

30.06 / Стало известно, что Трамп оскорблял Меркель в беседах по телефону

19.06 / В Крыму обнаружены большие запасы подземных пресных вод

22.05 / ФБР: стрельба на авиабазе в Техасе «связана с терроризмом»

07.06 / Появились сообщения об «исчезновении» Бари Алибасова

03.07 / Эксперт предположил, что может быть источником выброса радиации над Европой

22.06 / Названы победители фотоконкурса “Снимай науку!”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска