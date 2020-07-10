Тропический шторм «Фэй» движется к берегам Новой Англии

10.07.2020, 17:25, Новости дня

Тропический шторм «Фэй» немного прибавил в скорости и силе, приблизившись к суше в пятницу, и синоптики снизили прогнозы по опасности дождей и наводнениям.

Ожидалось, что «Фэй» принесет от 2 до 4 дюймов (5–10 сантиметров) осадков с возможностью внезапного наводнения в некоторых частях центральной Атлантики и южной части побережья Новой Англии, говорится в утреннем сообщении Национального центра по ураганам США. Это ниже предыдущих прогнозов: от 3 до 5 дюймов осадков (от 8 до 13 сантиметров).

По словам синоптиков, шторм набрал скорость в пятницу утром, двигаясь на север со скоростью около 10 миль в час (17 км/ч) и создавая сильные ветра – 50 миль в час (85 км/ч). Более ранние наблюдения показали, что он движется со скоростью 8 миль в час (13 км/ч) при сильном ветре 45 миль в час (75 км/ч).

Предупреждение о тропическом шторме оставалось в силе от Кейп-Мей, Нью-Джерси, до Вич-Хилла и Род-Айленда. В зону предупреждения входят Лонг-Айленд и Лонг-Айленд-Саунд в Нью-Йорке, сообщили синоптики.

«Фэй» – один из ранних сезонных штормов в истории наблюдений. Предыдущий рекорд поставил шторм «Франклин», начавшийся 22 июля 2005 года.