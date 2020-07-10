Эрдогана предупредили о «серьезных последствиях» превращения собора Святой Софии в мечеть

10.07.2020, 16:30, Новости дня

Придание статуса мечети собору Святой Софии в Стамбуле грозит серьезными политическими проблемами для турецкого лидера Таийпа Эрдогана, сообщил российский сенатор Олег Морозов.

«То, что делают сегодня, объективно рвет религиозную ткань и Турции, и мира. Этому нет ни объяснения, ни оправдания. Результат – усиливающаяся религиозная рознь. Эрдоган может выиграть конкретную партию, но проиграть политический матч. Ситуация станет очень плохой. Плюсы минимальны. Минусы очевидны», – сказал РИА «Новости» Морозов.

По его словам, принятое в 1934 году решение сделать из собора музей было «вполне закономерным».

Напомним, в пятницу государственный совет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей и разрешил изменить статус храма на мечеть.

В Госдуме призывали предотвратить ущерб от изменения статуса Святой Софии в Стамбуле. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступал с заявлением по вопросу статуса храма Святой Софии, выражая «глубокую обеспокоенность».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, зачем турецкому лидеру менять статус собора и можно ли повлиять на его позицию.