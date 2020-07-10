Небо у аэропорта Жуковский начнет патрулировать ястреб
10.07.2020, 16:16, Новости дня
Небо у аэропорта Жуковский начнет патрулировать ястреб-тетеревятник, животное будет отпугивать других птиц, собирающихся у предприятия по переработке органических отходов, сообщила пресс-служба подмосковного министерства экологии.
«Предприятие занимается переработкой органических отходов в компост вблизи деревни Чулково, и складированное сырье привлекает птиц, особенно чаек. Неподалеку расположен аэродром Жуковский, где в прошлом году из-за чаек вынужден совершить аварийную посадку пассажирский лайнер», – приводится на сайте министерства цитата замглавы ведомства Ирины Стальновой.
После анализа разных видов практики отпугивания птиц специалисты решили воспользоваться опытом аэропорта Внуково, где воздух патрулируют четыре ястреба.
Отмечается, что ястреб-тетеревятник не занесен в Красную книгу региона, его популяция в Подмосковье велика, ей ничто не угрожает. Ведомство намерено контролировать процесс изъятия птиц, которое будут производить в щадящем режиме, с помощью специальной сети, не позволяющей травмировать животное.
Напомним, 15 августа самолет «Уральских авиалиний», следовавший из Жуковского в Симферополь, экстренно сел на кукурузном поле, так как в оба двигателя А321 при взлете попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок.
Лайнер вылетел из аэропорта Жуковский и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать. Западные СМИ назвали произошедшее «чудом на кукурузном поле».
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