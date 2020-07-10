Краснокнижные растения вырубили на бывшей даче Сталина в Сочи

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10.07.2020, 15:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаНа территории бывшей государственной дачи Иосифа Сталина уничтожили растения, занесенные в Красную книгу РФ и Краснодарского края, сообщила ученый секретарь Сочинского отделения Русского географического общества (РГО) Юлия Набережная.

По ее словам, Усадьба расположена в поясе смешанных широколиственных субтропических лесов колхидского типа – это единственные в РФ участки маквиса с ложнодроком монпелийским, занесенными в Красные книги РФ и Краснодарского края, передает «Интерфакс». 

Набережная отметила, что на этой территории насчитывается около 150 видов сосудистых растений, 19 видов из которых занесены в Красные книги. Среди аборигенов – 13 эндемиков и 20 реликтов.

Также ученый пояснила, что ранее большая часть этой исторической усадьбы был передан экс-главой муниципального района в собственность гражданина для строительства жилого дома. Позже прокуратура Сочи добилась отмены постановления о предоставлении участка из-за его незаконности, однако зарегистрированное право так и не было аннулировано, а участок перепродали организации ООО «Корпорация «Сочи».

«Сегодня на участке начались строительные работы», – отметила ученый.

Сочинское отделение РГО сообщило о вырубке зеленых насаждений в полицию курорта, написало заявления в прокуратуру и министерство природных ресурсов Краснодарского края.

«У нас есть информация, что на месте вырубки зеленых насаждений планируется возвести элитные апартаменты», – заметила Набережная.

В апреле впервые за 23 года был обновлен список Красной книги России.

Напомним, ранее в РФ планировалось провести полный учет численности белых медведей. В нашей стране есть три популяции белого медведя, каждая из которых занесена в Красную книгу.



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