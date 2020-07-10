Краснокнижные растения вырубили на бывшей даче Сталина в Сочи
10.07.2020, 15:08, Новости дня
На территории бывшей государственной дачи Иосифа Сталина уничтожили растения, занесенные в Красную книгу РФ и Краснодарского края, сообщила ученый секретарь Сочинского отделения Русского географического общества (РГО) Юлия Набережная.
По ее словам, Усадьба расположена в поясе смешанных широколиственных субтропических лесов колхидского типа – это единственные в РФ участки маквиса с ложнодроком монпелийским, занесенными в Красные книги РФ и Краснодарского края, передает «Интерфакс».
Набережная отметила, что на этой территории насчитывается около 150 видов сосудистых растений, 19 видов из которых занесены в Красные книги. Среди аборигенов – 13 эндемиков и 20 реликтов.
Также ученый пояснила, что ранее большая часть этой исторической усадьбы был передан экс-главой муниципального района в собственность гражданина для строительства жилого дома. Позже прокуратура Сочи добилась отмены постановления о предоставлении участка из-за его незаконности, однако зарегистрированное право так и не было аннулировано, а участок перепродали организации ООО «Корпорация «Сочи».
«Сегодня на участке начались строительные работы», – отметила ученый.
Сочинское отделение РГО сообщило о вырубке зеленых насаждений в полицию курорта, написало заявления в прокуратуру и министерство природных ресурсов Краснодарского края.
«У нас есть информация, что на месте вырубки зеленых насаждений планируется возвести элитные апартаменты», – заметила Набережная.
В апреле впервые за 23 года был обновлен список Красной книги России.
Напомним, ранее в РФ планировалось провести полный учет численности белых медведей. В нашей стране есть три популяции белого медведя, каждая из которых занесена в Красную книгу.
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