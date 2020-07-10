Рособрнадзор оценил проведение ЕГЭ по профильной математике

10.07.2020, 14:53, Новости дня

Единый госэкзамен по профильной математике 10 июля прошел штатно, без серьезных сбоев и нарушений, сообщила в пятницу пресс-служба Рособрнадзора.

На участие в экзамене было зарегистрировано более 392 тыс. человек, в том числе более 351 тыс. выпускников текущего года», передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Уточняется, что установленный минимальный балл по математике профильного уровня – 27. Свои результаты участники экзамена узнают не позднее 24 июля.

Как напомнили в ведомстве, для организации ЕГЭ было задействовано более 5,1 тыс. пунктов проведения экзаменов, в том числе 609 пунктов в труднодоступных отдаленных местностях и 15 в медицинских учреждениях. В 18 регионах для проведения экзамена использовалась технология передачи экзаменационных материалов в пункты по защищенным интернет-каналам.

Ранее врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что все субъекты России готовы к проведению кампании по сдаче единого государственного экзамена. В 2020 году ЕГЭ сдают 714 тыс. выпускников.

Напомним, в середине июня Минпросвещения России утвердило расписание ЕГЭ.