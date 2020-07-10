Адвокат объяснил, почему Фургал не мог пойти на убийство

10.07.2020, 14:48, Новости дня

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не мог пойти на убийство, поскольку он был врачом и давал клятву Гиппократа, сообщил его адвокат Борис Кожемякин.

«Он врач и давал клятву Гиппократа. Деятельность доктора несовместима с противоправным лишением жизни», – цитирует РИА «Новости» адвоката.

В пятницу Басманный суд арестовал Фургала на два месяца по делу о покушении на убийство и организации убийств. СК предъявил ему официальное обвинение.

В четверг Фургала задержали в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Фургала доставили в Москву для допроса. При задержании он не признал вину в организации убийств.

В Кремле сообщили, что решение об отставке Фургала с поста губернатора Хабаровского края пока не принято.

Фургалу грозит пожизненный срок, если приговор вынесут до истечения сроков давности в этом году (для убийства это 15 лет).