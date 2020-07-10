Американские ученые заявили о возможности инопланетян перемещать звезды

10.07.2020, 14:48, Новости дня

Высокоразвитые инопланетные цивилизации могут иметь машины, способные перемещать звезды, что позволяет им избегать космических катастроф, сообщил американский ученый Александр Своронос из Йельского университета.

Своронос считает, что высокоразвитые цивилизации могли бы построить «звездные буксиры», пишет портал NewScientist.

В предисловии к своей статье ученый указывает, что инопланетяне могут пытаться «контролировать движение своей звездной системы по самым разным причинам, начиная от предотвращения космических катастроф и заканчивая межзвездной или межгалактической колонизацией».

По его мнению, «звездные буксиры» должны использовать «собственные ресурсы звезды для постепенного ускорения звездной системы в нужном направлении в течение долгого времени».

Отметим, что Своронос является автором нескольких работ по медицине.

Ранее американских генерал заявил о наличии у США технологии сверхскоростного перемещения людей.