 

В Раду внесен проект постановления о назначении нового вице-премьера

10.07.2020, 14:30, Новости дня

Кабинет Министров Украины внес в Верховную Раду проект постановления о назначении Олега Уруского вице-премьером – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Проект постановления №3827 зарегистрирован в парламенте 10 июля.

“В соответствии с п. 12 ч. 1 ст. 85 и ч. 4 ст. 114 Конституции Украины по предложению фракции “Слуга народа”, которая в соответствии с ч. 10 ст. 83 Конституции Украины имеет права коалиции, вношу представление о назначении Уруского Олега Семеновича вице-премьер-министром – министром по вопросам стретигических отраслей промышленности Украины”, – сказано в представлении, подписанном премьер-министром Денисом Шмыгалем.

57-летний Олег Уруский в 1996–2000 годах работал в аппарате Совета нацбезопасности и обороны Украины, в 2000–2003-м занимал должность первого замглавы Госкомиссии по делам оборонно-промышленного комплекса, позже работал в секретариате правительства, был первым замминистра промышленной политики, возглавлял Государственное космическое агентство Украины.

С апреля 2020 года работает в частном секторе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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