 

Песков заявил, что Порошенко не поздравлял Путина с праздниками

10.07.2020, 14:30, Новости дня

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пятый президент Украины Петр Порошенко не поздравлял Владимира Путина с Днем России в 2014 году. Как сообщает “Интерфакс-Украина”, об этом Песков сказал на брифинге 10 июля.

“Не могу вам подтвердить этот факт. Никакие обмены поздравительными посланиями, которые протокольно предусмотрены по таким национальным праздникам, не осуществлялись. Не осуществляются, собственно, и сейчас, к сожалению”, – сказал Песков.

Также он заявил, что ему неизвестно о телефонных разговорах, во время которых звучали такие поздравления.

На просьбу подтвердить или опровергнуть достоверность записи разговора между Порошенко и Путиным, который якобы состоялся в апреле 2015 года, на которой украинский президент поздравлял собеседника с 1 мая.

“Первое. Мы никогда не комментируем и не раскрываем детали международных разговоров нашего президента с зарубежными визави, за исключением той информации, котирую мы даем в сообщениях пресс-службы. Второе. Что касается опубликованной записи, мне неизвестно о том, что такой разговор мог иметь место, и также я не могу ничего сказать об аутентичности этой записи”, – заключил он.

Вечером 6 июля в эфире программы “Свобода слова” на телеканале ICTV нардеп от “Слуги народа” Ирина Верещук обвинила Порошенко в том, что в разгар войны на Донбассе он якобы поздравил Путина с Днем России (это заявление в 2014 году СМИ распространили со ссылкой на слова Пескова).

В четверг, 9 июля, бывший регионал, действующий внефракционный депутат Андрей Деркач опубликовал аудиозапись якобы разговора Порошенко и Путина, состоявшегося весной 2015 года. В партии “Европейская солидарность” заявили, что это “грубо смонтированный фальсификат”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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