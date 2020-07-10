 

В Госдуме усомнились в цене на нефть по 150 долларов за баррель

10.07.2020, 14:16, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПрогноз роста цены на нефть до 150 долларов за баррель к 2025 году, который опубликовало издание Wall Street Journal, весьма сомнителен, сообщил депутат Госдумы Сергей Жигарев.

«Прогнозы – вещь не очень благодарная, особенно, когда их делаешь  на пять лет. Проще сделать тогда на 50 лет, потому что тогда тебя точно не спросят, угадал ты или нет. Любой кризис заканчивается подъемом, поэтому, безусловно, эконмический кризис порождает экономический рост. Вопрос в том, насколько сегодня отсутствие инвестиций в углеводороднодобывающую отрасль породит потом снижение добычи и, соответственно, повышенный спрос из-за того, что их будет не хватать. Это сложный момент», – отметил Жигарев в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, экспертам нужно учитывать возможный рост продаж сланцевой нефти и газа, поскольку технологии существенно удешевляют добычу углеводородов таким способом.

Депутат предположил, что РФ необходимо ориентироваться на Китай, так как у КНР – вторая экономика мира на сегодняшний день.

«Рассчитываем, что она к 2030 году станет первой. Это наш крупнейший торгово-экономический партнер, построены газопроводы, нефтепроводы в сторону Китая. Для нас развивающийся Китай и увеличение спроса Китая даст серьезные возможности для расширения продажи наших нефтепродуктов», – указал парламентарий.

Издание Wall Street Journal со ссылкой на финансовых аналитиков сообщало, что после высокой волатильности на рынке нефти в начале 2020 года цены на «черное золото» могут в перспективе превысить 100 долларов за баррель и достичь к 2025 году 150 долларов.



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