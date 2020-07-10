Путин провел совещание Совбеза

10.07.2020, 14:16, Новости дня

Президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ ситуацию на юго-востоке Украины, в Ливии и на Балканах, об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Состоялся обмен мнениями по ряду международных тем. В частности, высказано разочарование в связи с отсутствием какой-либо динамики по урегулированию кризиса на юго-востоке Украины(…) Ни минские, ни парижские договоренности Киев не выполняет», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

Также на совещании обсуждалась ситуация в Ливии. Была подчеркнута безальтернативность мирного урегулирования в стране.

«В контексте балканских дел отмечалась необходимость выстраивания всех процессов с учетом основополагающей резолюции СБ ООН 1244», – сказал представитель Кремля.

Кроме того, проходило обсуждение социально-экономической внутрироссийской повестки.

На совещании присутствовали спикеры Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, зампред председателя СБ РФ Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава администрации Кремля Антон Вайно, глава МВД Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, руководители ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

В четверг президент Владимир Путин анонсировал совещание по национальным проектам России. Оно запланировано на понедельник, 13 июля.