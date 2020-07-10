 

Вучич назвал бессмысленными требования Косова

10.07.2020, 14:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаТребования албанской стороны на видеосаммите по непризнанному Косову бессмысленны, сообщил сербский лидер Александр Вучич.

«Албанская сторона вышла с требованиями, в ответ на которые я сказал, что если это все, о чем они хотят разговаривать, тогда это все полностью бессмысленно», – сказал Вучич после парижских переговоров, передает ТАСС.

По его словам, требования Приштины «нереалистичны».

«Они требуют, во-первых, сохранения территориальной целостности Косова, во- вторых, сохранения конституции Косова. В-третьих, долгосрочного взаимного признания, а не модели двух Германий. В-четвертых, членства Приштины в ООН и признания всеми странами – членами ЕС независимости Косова. А после этого они будут заниматься вопросом пропавших без вести и вопросами возмещения военного ущерба», –перечислил условия Вучич.

Он отметил, что назначенная на 12 июля первая за два года встреча делегаций Белграда и Приштины перенесена на 16 июля. 12 июля состоится еще один видеосаммит.

Он пояснил, что на саммите Сербия была единственной страной с отличной от остальных точкой зрения.

«Верю, что Германия и Франция выступят со своим общим президентским заявлением, поскольку были вещи, на которые у нас не было одинакового взгляда», – отметил президент.

Ранее лидер непризнанного Косово Хашим Тачи отказался от визита в Вашингтон, где должны были состояться консультации по урегулированию конфликта Сербией, из-за обвинений Специальной прокуратуры по Косово в совершении военных преступлений. Он заявлял, что посетит Гаагу в связи с «приглашением» международного суда по преступлениям в Косово.

Ранее Вучич заявлял, что пока не видит возможности урегулировать ситуацию вокруг непризнанного Косово.



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