Суд арестовал Фургала
10.07.2020, 14:08, Новости дня
Басманный суд арестовал на два месяца губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в покушении на убийство и организации убийств.
«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», – огласил решение судья Артур Карпов, передает РИА «Новости».
Защита традиционно выступала за более мягкую меру пресечения, лишь бы не заключение в СИЗО.
Виновным себя глава региона не признает – по мнению его адвокатов, в деле «доказательств нет».
В четверг Фургала задержали в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Фургала доставили в Москву для допроса. При задержании он не признал вину в организации убийств. СК предъявил ему официальное обвинение и заявил, что будет просить о его аресте.
В Кремле сообщили, что решение об отставке Фургала с поста губернатора Хабаровского края пока не принято.
Фургалу грозит пожизненный срок, если приговор вынесут до истечения сроков давности в этом году (для убийства это 15 лет).
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