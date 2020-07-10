Замглавы ГУ ФСИН по Нижегородской области задержан за превышение полномочий

10.07.2020, 13:53, Новости дня

Замначальника ГУ ФСИН по Нижегородской области Евгений Сычев и начальник отдела организации оплаты труда Степан Вахонин задержаны по подозрению в превышении должностных полномочий.

«Расследуется уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками ГУФСИН по Нижегородской области по ч. 1 ст. 286 УК РФ. По подозрению в совершении данного преступления задержаны заместитель начальника регионального ГУФСИН Евгений Сычев и начальник отдела организации оплаты труда Степан Вахонин», – говорится в сообщение на сайте СУ СК по региону.

По версии следствия, в июле этого года подозреваемые, располагая сведениями о предстоящем поощрении сотрудников Главного управления по итогам работы за первый квартал 2020 года, из корыстной заинтересованности «потребовали от поощряемых подчиненных сотрудников часть полученных ими денежных выплат в виде премий в размере от 30 до 50 тыс. рублей» в зависимости от размера получаемого материального поощрения.

Ранее в Нижегородской области был задержан генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслав Югай. По версии следствия, в 2020 году Югай вместе с начальником управления материально-технического снабжения Константином Минихом и начальником одного из отделов незаконно получал от поставщиков материально-технических ресурсов от 1% до 3% от общей суммы договоров.