Суд отказал “Партии Шария” во взыскании 3,2 млн грн с госбюджета Украины

10.07.2020, 13:25, Новости дня

Окружной административный суд города Киева отказал в удовлетворении иска “Партии Шария” к Национальному агентство по вопросам предотвращения коррупции. Иск касался государственного финансирования политсилы, сообщает 10 июля движение “Чесно”.

“Партия Шария” требовала признать противоправной бездеятельности НАПК относительно нераспределения средств госфинансирования за 2019 в свою пользу. Также политсила хотела взыскания из госбюджета 3,2 млн грн.

Суд решил отказать “Партии Шария” в удовлетворении иска против НАПК, поскольку в работе Нацагентства отсутствуют противоправные действия.

Во время парламентских выборов в 2019 году “Партия Шария” получила 2,23% голосов избирателей и приобрела права на государственное финансирование. Такое право она получила в соответствии с действующими на тот момент законом “О политических партиях в Украине”. Согласно ему, право на госфинансирование имели все партии, получившие более 2% голосов избирателей.

Однако 16 октября 2019 президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, которым был повышен барьер для получения госсредств до 5%. Из-за этого без финансирования, кроме “Партия Шария”, остались “Радикальная партия Ляшко”, “Сила и честь”, “Оппозиционный блок”, “Свобода” и “Украинская стратегия Гройсмана”.

С 2014 года Шарий ведет видеоблог, где критикует события в Украине после Евромайдана и украинскую власть. В 2019 году он баллотировался в Верховную Раду по спискам Партии Шария, однако Центральная избирательная комиссия отказала ему в регистрации. Причиной называлось получение от правоохранительных органов сведений о том, что кандидат не проживал в Украине в течение последних пяти лет.