Песков рассказал об активной работе зарубежных разведок в России

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10.07.2020, 13:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuИностранные разведки ведут активную работу на территории России, но им противостоит российская контрразведка. При этом в РФ отсутствует шпиономания, уверен пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Ни для кого не секрет, что иностранные разведки абсолютно не дремлют на территории Российской Федерации, они днем и ночью работают против российских госслужащих, против сотрудников спецслужб», – передает ТАСС слова Пескова.

Он подчеркнул, что «так же не дремлет [российская] контрразведка, которая противодействует деятельности» иностранных спецслужб.

«По сравнению, например, с Европой и с Америкой в РФ отсутствует шпиономания», – уверен Песков.

Он не знает, действительно ли наблюдается рост числа дел о шпионаже в России.

«Эти дела фигурировали на повестке дня в течение пары десятилетий, я это точно помню, не знаю, стало ли их сейчас больше или не больше», – сказал пресс-секретарь главы государства. Резонанс дел о шпионаже он связал с большей открытостью: «Резонанс в разных областях за последние годы я бы больше объяснял ростом общей открытости, ростом новых мультимедийных возможностей, новых СМИ, новых потоков информации». «Это [дела о шпионаже] было всегда», – констатировал Песков.

Напомним, советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО. Он арестован «на срок один месяц и 30 суток». Своей вины журналист не признал.  Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы.



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