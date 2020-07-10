В Юте объявлено чрезвычайное положение в связи с протестами

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10.07.2020, 13:05, Новости дня

Губернатор штата Юта Гэри Герберт объявил чрезвычайное положение в связи с протестами в Солт-Лейк-Сити.

Протесты начались через несколько часов после того, как прокурор округа Солт-Лейк-Сити объявил об оправдании полицейских, которые в мае застрелили Бернардо Паласиоса-Карбахаля.

В четверг вечером протестующие собрались возле окружной прокуратуры и нанесли ущерб зданию, сообщила полиция.

Полиция Солт-Лейк-Сити заявила в «Твиттере»: «В связи с тем, что протестующие разбили окна в здании окружной прокуроры, городская полиция объявит демонстрацию незаконным собранием».

По словам полиции, протестующие применяли против офицеров перцовые баллончики. По меньшей мере один сотрудник был ранен и доставлен в больницу. Как минимум двое демонстрантов арестованы.

Паласиос был застрелен 23 мая, когда полицейские прибыли в ответ на сообщение о том, что кто-то «угрожал оружием». Полиция произвела 34 выстрела, а Паласиос получил от 13 до 15 ранений.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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