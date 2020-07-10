Смартфон Redmi K30 5G резко упал в цене в Китае

10.07.2020, 12:54, Новости дня

В Сети опубликовали данные о резком падении ценника на новый смартфон Redmi K30 5G на китайском рынке.

Аппарат получил продвинутые характеристики, а также поддержку сетей пятого поколения. За производитель смартфона отвечает мощный восьмиядерный чип и 6 гигабайт оперативной памяти. За такую версию стоимость девайса составила 229 долларов. Кроме того, новинка имеет увеличенный 6,67-дюймовый дисплей. В дисплее также предусмотрена сдвоенная камера на 20+2 мегапикселя.

Аппарат также может похвастаться качественной основной камерой с главным датчиком 64 мегапикселя. Новинка получила усиленный аккумулятор на 4500 мАч, а также поддержку бесконтактных платежей. Смартфон обладает быстрой зарядкой с мощностью 30 Вт.