Лавров заявил об отказе США продлевать СНВ-3

10.07.2020, 11:48, Новости дня

Судьба договора СНВ-3 предрешена, Соединенные Штаты приняли решение его не продлевать, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время онлайн-сессии «Примаковских чтений».

«Судя по всему, решение не продлевать этот договор (СНВ-3) в США уже принято. Та настойчивость, с которой акцентируется безальтернативность перевода всего разговора в трехстороннюю плоскость, она говорит о том, что это уже предрешено», – сказал Лавров.

Кроме того, отметил он, США выдвигают условия о том, что необходимо включить в разговор новейшие российские вооружения, что «по большому счету означает стучаться в открытую дверь».

По словам министра, Москва готова к любому развитию событий в случае непродления ДСНВ-3, при этом намерена продолжить диалог с США, передает РИА «Новости».

Глава МИД также заявил, что РФ на предстоящем саммите «ядерной пятерки» будет продвигать тезис о недопущении ядерной войны.

«Конечно, мы будем эту тему – недопустимость ядерной войны и невозможность в ней победить – продвигать и в контексте предстоящего саммита «пятерки». Но самое главное, чтобы формулировки не были слабее тех, которые содержатся в соответствующих документах между Советским Союзом и США. Именно ослабление этих формулировок показывает, что американцы, так они лёгкий комментарий дают, что они хотели бы размыть безапелляционность и безальтернативность этого принципа», – сообщил министр.

В то же время Лавров заявил, что риски ядерного противостояния в последнее время серьезно возросли.

«Я согласен, что ядерные риски в последнее время существенно возросли, что ситуация в сфере безопасности, международной стратегической стабильности откровенно деградирует. Причины тоже всем очевидны: США хотят вернуть себе глобальное доминирование и добиться победы в том, что они называют соперничеством великих держав, они отказываются от термина стратегическая стабильность, а называют ее стратегическим соперничеством. Они хотят победить», – сказал Лавров.

Он также отметил, что США уже два года не могут официально подтвердить выдвинутый российской стороной тезис о недопустимости развязывания ядерной войны. «Нас особенно тревожит уже двухгодичный отказ США переподтвердить основополагающий принцип, постулат о том, что в ядерной войне не может быть победителей и, соответственно, она никогда не должна быть развязана», – сказал Лавров, отметив, что США ведут демонтаж всей архитектуры контроля вооружений.

По словам российского министра, уже на протяжении двух лет это предложение, оформленное на бумаге в русле того, о чем договаривались между собой представители руководств США и СССР еще в прошлом веке, «лежит на подтверждении у американской стороны».

Положение о недопустимости ядерной войны содержалось в совместном заявлении, с которым советский лидер Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган выступили в Женеве в 1985 году.

Напомним, 19 июня Пентагон призвал к срочным переговорам с Россией по контролю над вооружениями. В результате 22 июня представители РФ и США провели в Вене консультации по стратегической стабильности, обсудив продление Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). В ходе консультаций российская сторона указала США на важность вывода американского ядерного оружия из Европы. При этом Россия отказалась спасать ДСНВ «любой ценой», а также давить на Китай в вопросе ядерного разоружения.

Спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли оценил консультации как очень конструктивные. Позже Госсекретарь США Майк Помпео заявил о необходимости «чаще говорить с русскими».

СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают.