МИД встревожен повышением США градуса обвинений в адрес Китая

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10.07.2020, 11:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuРоссия встревожена тем, что США постоянно повышают градус обвинений в адрес Китая. Москва надеется, что точка невозврата в давлении на Пекин не будет пройдена, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

«Есть, конечно, и надежда в том, что у китайцев такая политическая, дипломатическая внешнеполитическая культура, которая всегда старается избегать острых ситуаций. Но есть и очень тревожные признаки того, что, несмотря на эти ростки надежды, которые нужно лелеять, все чаще американские официальные лица переходят на личности, причем в очень жесткой форме. Это говорит о высокой степени напряженности и с той, и с другой стороны. И этот градус, конечно, весьма и весьма тревожит», – передает РИА «Новости» слова Лаврова во время онлайн-сессии «Примаковских чтений».

Он выразил надежду, что у китайских и американских коллег в запасе есть какие-то дипломатические методы, методы классической дипломатии.

«Когда нужно не оскорблять друг друга публично, не обвинять друг друга во всех грехах, как это делают американцы на каждом углу, а все-таки садиться и признавать, что перед тобой одна из великих держав. И нужно все-таки уважать интересы, которые у каждой, не только великой, но у любой державы, у любого государства есть», – отметил министр.

«Надеюсь, конечно, что все-таки здравый смысл возобладает и ситуация не пройдет точку невозврата. Здесь все-таки мы надеемся, что и в Соединенных Штатах есть люди, которые думают о том, как быть дальше. Когда электоральные заботы пройдут, как быть дальше с обеспечением уверенности всего мира и надежности для всего мира долларовой системы», – подчеркнул глава МИД.

США грозят Китаю санкциями, обвиняя его в притеснении уйгуров и других групп мусульман, нарушении прав человека, в том числе в Тибете и Синьцзян-Уйгурском автономном округе, и заявляя, что проект о защите Гонконга направлен на ликвидацию его высокой автономии. Власти Китая отвергли все обвинения и критику, призвав не вмешиваться в исключительно внутренние дела страны.

Напомним, 9 июля США ввели санкции против действующих китайских чиновников, а также регионального управления общественной безопасности Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что Вашингтон вводит санкции против китайских чиновников за «ограничение доступа иностранцев в Тибет».



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