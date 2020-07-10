 

Климатические изменения подтвердили древесные кольца

10.07.2020, 11:45, Новости дня

При помощи исследования годичных колец на древесных срезах за последние 600 лет ученые обнаружили, что в середине прошлого века начались экстремальные изменения климата.

Когда ученые работали над созданием Южноамериканского атласа засухи, они проанализировали изменения влажности почвы, в которой растут деревья, за последние шесть веков. Выяснилось, что засухи в Южной Америке до 1930-х годов повторялись с определенной периодичностью, затем эти интервалы увеличились. Уже с 1960-х годов масштабные засухи стали регулярно происходить раз в десятилетие.

По словам ученых, в последние десятилетия длительные засухи стали причиной сложной ситуации в сельском хозяйстве. Сегодня многие государственные продовольственные системы пребывают под угрозой краха.



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