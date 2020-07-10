Около 2 млрд тонн углекислого газа из атмосферы сможет поглотить каменная пыль

10.07.2020, 11:45, Новости дня

Во время исследования обнаружилось, что измельченная каменная пыль, которая используется на землях сельскохозяйственного назначения, способна поглотить из атмосферы порядка 2 миллиардов тонн углекислого газа. Это приближает возможность достижения ключевых глобальных климатических целей.

Чтобы повысить способность почвы извлекать углекислый газ из воздуха, происходит усиление выветривания горных пород, включающее распространение мелко измельченного базальта на полях. Как сообщает faktom.ru, учеными был продемонстрирован потенциал метода для сокращения выбросов углерода крупными экономиками, а также определены затраты и инженерные вопросы, которые связаны с расширением подхода для достижения амбициозных глобальных целей по удалению углекислого газа из атмосферы.

Обнаружилось, что самыми большими источниками выбросов углекислого газа от ископаемого топлива являются Китай, Индия и Соединенные Штаты. Именно они обладают самым большим потенциалом для сокращения выбросов углекислого газа при использовании каменной пыли на пахотных землях. По мнению специалистов, удовлетворение спроса на каменную пыль для крупномасштабного удаления вещества может быть реализовано благодаря использованию запасов силикатной каменной пыли, которые остались от горнодобывающей промышленности.