 

Компания BMW назвала дату выхода электрического кроссовера iX3

10.07.2020, 11:45, Новости дня

Новый электрический кроссовер BMW iX3 официально представят публике 14 июля.

Вместе с тем производитель возлагает на паркетник большие надежды, так как BMW iX3 станет флагманом бренда. Несмотря на то, что премьера еще не состоялась, однако уже известны отдельные параметры производительности машины. В частности, под капотом применят электрическую установку на 286 л.с. мощности. Запас хода на электротяге для BMW iX3 составит около 440 километров.

Достичь увеличенного хода удалось за счет пластиковых и алюминиевых деталей, которые существенно снижают общий вес и способствуют улучшенной аэродинамике. Серийный выпуск автомобиля BMW iX3 намерены начать сразу после официальной премьеры транспортного средства.



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