 

В Минздраве назвали регионы, в которых нельзя ослаблять карантин

10.07.2020, 11:10, Новости дня

По состоянию на 10 июля минимальным требования для ослабления карантина не соответствуют семь областей в Украине. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

В частности, как минимум одному из четырех критериев не соответствуют Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черниговская области. Накануне в этот список входила также Ивано-Франковская область.

Скриншот: moz.gov.ua

Адаптивный карантин, позволяющий региональным властям самостоятельно ослаблять ограничительные меры при условии соответствия критериям Минздрава, действует с 20 мая.

По состоянию на 10 июля общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 52 043 человека (+819 за сутки), 1345 из них умерли (+18), 24 800 выздоровели (+1016).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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