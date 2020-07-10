В Минздраве назвали регионы, в которых нельзя ослаблять карантин
10.07.2020, 11:10, Новости дня
По состоянию на 10 июля минимальным требования для ослабления карантина не соответствуют семь областей в Украине. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
В частности, как минимум одному из четырех критериев не соответствуют Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черниговская области. Накануне в этот список входила также Ивано-Франковская область.
Скриншот: moz.gov.ua
Адаптивный карантин, позволяющий региональным властям самостоятельно ослаблять ограничительные меры при условии соответствия критериям Минздрава, действует с 20 мая.
По состоянию на 10 июля общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 52 043 человека (+819 за сутки), 1345 из них умерли (+18), 24 800 выздоровели (+1016).
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