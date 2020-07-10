Нарышкин прокомментировал дело Сафронова

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10.07.2020, 11:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuЗадержание советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова не связано с его профессиональной деятельностью, сообщил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Я хотел бы обратить внимание на несколько принципиальных обстоятельств. Первое, я высоко оцениваю профессионализм сотрудников российской контрразведки. Второе, задержание… ни в коем случае не связано с профессиональной деятельностью фигуранта. И третье, я никому не советую оказывать давление на следствие, а уж тем более на суд, тем более что только суд примет окончательное решение о виновности или невиновности человека», – передает РИА «Новости» слова Нарышкина.

Он также прокомментировал сообщения, что ФСБ возбудила уголовное дело о госизмене на Ивана Сафронова по материалам СВР.

«Две наши службы всегда активно сотрудничают», – сказал Нарышкин.

Ранее адвокат Иван Павлов сообщал, что заключения о секретности в переданных Сафроновым представителю спецслужбы Чехии сведений сделали в Минобороны. Защитник отмечал, что заключения не предоставляли стороне защиты.

Напомним, в среду защита Сафронова обжаловала его арест.

Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО. Он арестован «на срок один месяц и 30 суток». Своей вины журналист не признал. Павлов также заявлял, что Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы.



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