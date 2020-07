Иммиграция в США: новые правила

10.07.2020, 10:50, Новости дня

После начала эпидемии COVID-19, в США был принят ряд мер по ограничению иммиграции. Одной из причин этого была названа необходимость обеспечения занятости американцев, потерявших работу из-за эпидемии. Об эффективности изменений в иммиграционной политике администрации Дональда Трампа «Голос Америки» поговорил с аналитиком Института миграционной политики Джулией Гиллард (Julia Gillard, a senior policy analyst at the Migration Policy Institute)

Николай Павлов: Как вы оцениваете недавние изменения в иммиграционной политике?

Джулия Гиллард: Эта администрация уделяет особое внимание соблюдению законов, предотвращению мошенничества, а также тому, чтобы людям – в целом – было труднее попадать в Соединенные Штаты. Таким образом, эта администрация затрудняет получение убежища на границе, проводит более тщательную проверку заявок на получение грин-карт по временным визам. С началом эпидемии COVID-19 у администрации появилась возможность достичь некоторых из своих давних целей по сокращению общего числа нелегальных иммигрантов, закрывая въезд через нашу границу с Мексикой – то есть, контролировать уровень иммиграции.

Загрузить Adobe Flash Player

Embed

share

Иммиграция в США: новые правила

Embed

share

The code has been copied to your clipboard.

width

px

height

px

Поделись на Facebook

Поделись в Twitter





The URL has been copied to your clipboard

No media source currently available

0:00

0:02:54

0:00

Н.П.: Что можно сказать о визе типа L, предназначенной для транснациональных корпораций базирующихся в Соединенных Штатах?

Д.Г.: L-виза существует для людей, которые переводятся из иностранного офиса в американский офис транснациональной корпорации. Если компаниям не удастся привлечь своих менеджеров, руководителей и других сотрудников в американские офисы, то в будущем, может быть им будет проще не иметь офиса в США. Сложность в получении этих виз создает реальный риск.

То же самое верно и для работников с визой H1. Если компании не смогут привозить работников в Соединенные Штаты, эти рабочие места появятся в иных странах. Это означает, что у нас будет жить меньше людей, которые будут тратить деньги в ресторанах, нанимать работников по дому и переводить сюда свои финансовые ресурсы. Наши иммиграционные законы делают две вещи: во-первых, предоставляют большие полномочия исполнительной власти. С DACA (программа предоставления права на постоянное жительство и работу в США нелегальным мигрантам, попавшим в страну в несовершеннолетнем возрасте , так называемым «мечтателям» – Н.П.) так не получилось, но большинство недавних решений Верховного суда показало, что исполнительная власть имеет широкие полномочия контролировать кто приезжает в Соединенные Штаты, изменять наши иммиграционные законы и нашу иммиграционную политику.

Н.П.: Администрация Трампа заявила, что будет бороться за пересмотр решения Верховного суда по DACA, признавшего незаконным указ президента о прекращении действия этой программы. Насколько это возможно?

Д.Г.: Исполнительная власть имеет право прекращать действие таких программ, поскольку они были созданы решениями исполнительной власти. Но это должно быть сделано в соответствии с определенными процессуальными правилами: следует предоставить очень подробное юридическое и политическое обоснование решения. Это очень похоже на ситуацию с переписью населения, когда администрация пыталась добавить вопрос о гражданстве в анкету, а Верховный суд сказал: да, у вас есть право сделать это, но вы должны хорошо обосновать свои доводы. Таким образом, у этой администрации есть еще один шанс попытаться уничтожить программу DACA. Но это может быть трудно сделать до января будущего года. Для начала дождемся результата президентских выборов.

Н.П.: Изменило ли строительство защитной стены на южной границе отношение к иммиграции в Соединенных Штатах?

Д.Г.: Стена часто воспринимается, как символ. Дело в том, что если люди очень хотят перебраться в Соединенные Штаты, они, вероятно, найдут способ сделать это. Мы видим, что иностранцы все реже пытаются незаметно перебраться через границу, и все чаще пытаются подойти к американскому должностному лицу на границе и попросить предоставления им убежища. Стена не останавливает людей, пытающихся получить убежище. Но строительство стены дает понять, что наше государство серьезно относится к иммиграционному законодательству и что мы очень избирательно относимся к тому, кого мы хотим допустить в нашу страну и как образом они могут попасть к нам.

Н.П.: Как вы думаете, повлияет ли на уровень иммиграции недавнее решение Верховного суда, подтвердившее право администрации США ограничивать прием иммигрантов, которые потенциально могут пользоваться государственными пособиями и льготами?

Д.Г.: Верховный суд разрешил администрации Трампа использовать, так называемое, правило общественных сборов: прежде чем иностранцы смогут стать постоянными жителями США, они должны доказать, что скорее всего не станут получателями государственных льгот, и что правительство может принимать во внимание их возраст, состояние здоровья, уровень владения английским языком и уровень образования, чтобы определить, будут ли они использовать подобные привилегии в будущем. Это открывает большие возможности для иммиграционных властей и делает иммиграцию рискованным делом: люди будут опасться подавать заявление на получение права на постоянное жительство в Соединенных Штатах, потому что не будут уверены, будут ли они соответствовать этим критериям. Поэтому, на мой взгляд, многих это заставит дважды подумать о том, стоит ли им оказывать поддержку родственникам для переезда в Соединенные Штаты. Может быть, лучше остаться там, где они живут, чем пытаться попасть в Соединенные Штаты, потратив время, деньги и эмоциональную энергию в надежде, что это сработает.

Н.П.: Что вам нравится и что не нравится в этих изменениях в иммиграционной политике?

Д.Г.: Как исследователь, я думаю, что политика должна основываться на фактах.

Есть смысл задуматься о том, как рецессия должна изменить наши иммиграционные законы. Законы должны быть гибкими и позволять приезжать в США бОльшему количеству людей, когда наша экономика растет и ограничивать их число в ситуации, подобной нынешней. И иммиграция должна рассчитываться с учетом интересов определенных отраслей экономики. Предсказуемость – ключевой принцип, который в настоящее время отсутствует в иммиграционной политике США. Люди должны понимать иммиграционный процесс и быть уверены, что к тому времени, когда их заявление будет рассмотрено, политика не изменится. Американским компаниям, семьям, всем, очень трудно планировать иммиграцию, потому что они не знают, какие правила будут действовать через шесть месяцев или через год. Мы зашли в тупик с законами об иммиграции, большинство которых были написаны в 1965 году. Нам требуется капитальный ремонт и переоценка

Н.П.: Как вы думаете, какие иммигранты должны приезжать в Соединенные Штаты?

Д.Г.: Есть иммигранты, которых мы считаем полезными для нашей экономики. Есть иммигранты, которых здесь принимают, потому что мы считаем воссоединение семей важнейшей ценностью. И есть иммигранты, которых мы принимаем, потому что, по нашему мнению, для этого есть веские гуманитарные причины. Я думаю, что эти три ключевые категории будут сохранены. Но нам важно учитывать наши национальные интересы и поддерживать правильный баланс между этими категориями.

Н.П.: Может ли иммиграция представлять угрозу для США?

Д.Г.: Да, такой риск имеется. Хотя негативное экономическое влияние иммигрантов на уровень занятости в США очень невелико, но это затрагивает людей с низкими доходами и низким уровнем образования. Существуют сферы, где иммигранты конкурируют с американскими работниками. И так же, как мы инвестируем в рост, интеграцию и развитие наших детей, родившихся в США, мы также должны инвестировать в иммигрантов, чтобы они добивались успехов в Соединенных Штатах.