 

Great Wall выпустит новый внедорожник под маркой WEY

10.07.2020, 10:40, Новости дня

Китайская компания Great Wall сообщила о скором выходе нового кроссовера WEY, который разделяет платформу с моделью Haval H9.

В Сети уже продемонстрированы официальные фотографии автомобиля, который пока предложен под кодовым индексом P01. Вместе с тем отличить паркетник можно по закругленной головной оптике, решетке радиатора, бамперам, а также увеличенным колесным аркам. Под капотом кроссовера установили 2-литровый двигатель с турбиной на 251 л.с. мощности. Автомобиль оснащается системой полного привода и восьмиступенчатой трансмиссией.

Производитель умалчивает детали о стоимости автомобиля, тогда как китайский кроссовер Haval H9 в настоящее время доступен у местных дилеров по цене от 2,53 млн рублей в базовой комплектации.



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