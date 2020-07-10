Самый дешевый Porsche Taycan появился в Китае

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10.07.2020, 10:40, Новости дня

Немецкий автогигант Porsche официально представил недорогую комплектацию электрокара Porsche Taycan.

Автомобиль поступит в продажу на китайском рынке. Модель оснащается электрическим агрегатом, который выдает 402 л.с. мощности. Помимо этого, Taycan имеет запас хода около 400 километров. Электрокар получит задний привод и передовые опции. Вместе с тем покупателям одновременно доступна и более улучшенная модификация с мощностью 469 л.с. и запасом хода около 490 километров без подзарядки.

Также следует отметить, что автомобиль способен разогнаться до 100 км в час за 5,4 секунд, а максимальную скорость ограничили на показателе 230 км в час. Производитель пока не называет стоимость нового недорогого электрокара Taycan.



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