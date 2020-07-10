Суд оставил под стражей подозреваемого в организации стрельбы в Броварах

10.07.2020, 9:06, Новости дня

9 июля Киевский апелляционный суд оставил под стражей подозреваемого в организации группы, которая причастна к стрельбе в Броварах Киевской области. Об этом проинформировал сайт суда.

“Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционные жалобы, поданные стороной защиты на… применение к подозреваемому Ж. меры пресечения в виде содержания под стражей сроком до 30 июля 2020 года включительно. По результатам апелляционного рассмотрения постановление… оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты – без удовлетворения”, – говорится в сообщении.

В суде отметили, что защита подозреваемого обжаловала решение об аресте, принятое 3 июня Шевченковским райсудом Киева.

Утром 29 мая в одном из жилых кварталов Броваров Киевской области произошла перестрелка. В результате инцидента ранения получили три человека. Во время стрельбы одна из пуль попала в окно жилого дома.

В полиции сообщили, что перестрелка в Броварах произошла из-за конфликта между компаниями “Союзавто” и “Евроавтоальянс”, которые не смогли поделить пассажиропоток.

“Между Броварами и Киевом ежедневно курсирует ряд маршрутных такси. Стоимость билета – в среднем 14 грн. Это 600 тыс. грн заработка в день, а за год – около 220 млн грн. Этот рынок пассажирских перевозок делят между собой две группы: часть перевозок легальна, часть, которую осуществляют оба перевозчика, – нет”, – рассказывал глава МВД Арсен Аваков.

Министерство внутренних дел аннулировало лицензии охранным фирмам, чьи работники участвовали в перестрелке в Броварах.

5 июня Аваков сообщал, что в деле фигурируют 67 человек, двое проходят как организаторы. Одному из них подозрение объявлено заочно.