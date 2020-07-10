 

В ВОЗ допустили возвращение ограничений из-за COVID-19 в России

10.07.2020, 8:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuПредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович не исключила, что придется снова вводить ограничительные меры из-за коронавируса, если люди не будут соблюдать правила.

Вуйнович указала, отвечая на вопрос о том, есть ли риск, что в РФ некоторые запреты будут возвращаться, как это произошло в ряде стран, что «если не будет соблюдаться физическая дистанция, а с этим числом это возможно, если начнут расти случаи – другого способа просто не будет», передает РИА «Новости».

По ее словам, вероятность возвращения запретов будет существовать до тех пор, пока в мире не будет вакцины или лекарства против коронавируса.

«Надо быть к этому готовыми. Лучше пусть это будешь раньше, не надо ждать, пока вирус еще больше распространится. Пожар надо тушить, пока он маленький», – отметила она.

Ранее Мелита Вуйнович заявила, что возможность второй волны коронавируса в РФ зависит от соблюдения россиянами мер безопасности.



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