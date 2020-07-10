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10.07.2020, 7:13, Новости дня

В воде на 11 пляжах Киева нашли кишечную палочку. Об этом 9 июля сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве.

“Согласно результатам санитарно-микробиологических и санитарно-химических исследований, пробы воды в местах массового отдыха населения на водных объектах Киева по состоянию на начало июля не соответствуют требованиям санитарных правил размещения, устройства и эксплуатации оздоровительных учреждений”, – говорится в сообщении.

В частности, зафиксировано превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки на следующих пляжах столицы: “Венеция”, “Радуга”, “Детский”, “Золотой”, “Молодежный”, “Предмостная Слободка”, “Радуга”, “Тельбин”, “Центральный”, “Троещина” и “Водоворот”.

Также на пляже “Тельбин” зафиксировано превышение максимального количества бактерии группы кишечной палочки (коли-индекс), а на пляже “Галерный” обнаружено наличие мелких водорослей и запаха.

На пляжах “Венеция”, “Радуга”, “Детский”, “Золотой”, “Молодежный”, “Предмостная Слободка” и “Центральный” превышен водородный показатель.

На пляжах “Венеция”, “Детский”, “Молодежный”, “Предмостная Слободка”, “Радуга”, “Тельбин”, “Троещина”, “Водоворот”, “Вербный” и “Пуща-Водица” не соответствует нормам биохимическая потребность в кислороде.

Отмечается, что о результатах исследований проинформирована Киевская городская государственная администрация.

19 июня мэр Киева Виталий Кличко заявил, что пляжи столицы открылись для купания.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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