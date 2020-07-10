 

Пушков разъяснил позицию о санкциях против поливающих Россию грязью артистов

10.07.2020, 7:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuЗарубежным артистам, работающим в РФ и поливающим ее впоследствии грязью, следует запретить въезд в страну, сообщил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«У нас введены меры против ряда зарубежных политиков, выступающих с враждебных позиций против нашей страны. Им запрещен въезд в Россию. Считаю, такие же меры следует ввести против зарубежных артистов, которые делают деньги в России, а затем поливают нас грязью», – написал Пушков в своем Twitter.

Накануне Пушков в специальном комментарии для газеты ВЗГЛЯД заявил, что СМИ исказили его предложение о санкциях против осуждающих Россию деятелей культуры. Как сказал сенатор, его призыв касается не отечественных артистов, а лишь зарубежных гастролеров, совмещающих заработки в нашей стране с участием в русофобской пропаганде.



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