Подозреваемых в изнасиловании и убийстве ребенка задержали на Сахалине

10.07.2020, 6:53, Новости дня

Подозреваемых в убийстве пропавшей на Сахалине восьмилетней девочки задержали, сообщил источник в правоохранительных органах.

«По уголовному делу задержаны мужчина и женщина, следствие выясняет, являются ли они семейной парой», – сообщил источник РИА «Новости».

По его словам, на подозреваемых следствие вышло после просмотра записей с камеры видеонаблюдения.

По информации портала Sakh.com, предполагаемыми злоумышленниками оказалась семейная пара – мужчина 1971 года рождения и женщина 1988 года рождения, – при этом главного подозреваемого задержали еще в четверг. По предварительной информации, мужчина изнасиловал ребенка перед убийством.

Региональное управление СК сообщило, что тело девочки с признаками насильственной смерти обнаружили утром в пятницу.

«Сегодня утром в результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в лесном массиве недалеко от села Ожидаево Холмского района обнаружено тело девочки с признаками насильственной смерти. В соответствии с полученными данными, смерть ребенка наступила в день ее исчезновения 6 июля 2020 года», – говорится в сообщении.

Девочка 6 июля вышла из дома в Южно-Сахалинске и не вернулась. Несколько дней ее искали сотрудники МВД, МЧС, СК, коммунальных служб и мэрии, а также до 400 волонтеров, было возбуждено дело об убийстве.

Напомним также, в июне жителю Крыма предъявили обвинение в педофилии и убийстве девочки.