 

Подозреваемых в изнасиловании и убийстве ребенка задержали на Сахалине

10.07.2020, 6:53, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuПодозреваемых в убийстве пропавшей на Сахалине восьмилетней девочки задержали, сообщил источник в правоохранительных органах.

«По уголовному делу задержаны мужчина и женщина, следствие выясняет, являются ли они семейной парой», – сообщил источник РИА «Новости».

По его словам, на подозреваемых следствие вышло после просмотра записей с камеры видеонаблюдения.

По информации портала Sakh.com, предполагаемыми злоумышленниками оказалась семейная пара – мужчина 1971 года рождения и женщина 1988 года рождения, – при этом главного подозреваемого задержали еще в четверг. По предварительной информации, мужчина изнасиловал ребенка перед убийством.

Региональное управление СК сообщило, что тело девочки с признаками насильственной смерти обнаружили утром в пятницу.

«Сегодня утром в результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в лесном массиве недалеко от села Ожидаево Холмского района обнаружено тело девочки с признаками насильственной смерти. В соответствии с полученными данными, смерть ребенка наступила в день ее исчезновения 6 июля 2020 года», – говорится в сообщении.

Девочка 6 июля вышла из дома в Южно-Сахалинске и не вернулась. Несколько дней ее искали сотрудники МВД, МЧС, СК, коммунальных служб и мэрии, а также до 400 волонтеров, было возбуждено дело об убийстве.

Напомним также, в июне жителю Крыма предъявили обвинение в педофилии и убийстве девочки.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06 / ЕС против возвращения России в «Большую семерку»

16.05 / В РФ начали работать автокинотеатры

17.06 / Медведев предупредил о риске появления «большого брата» из-за цифровизации

10.05 / Резонансные случаи избиения журналистов полицейскими расследуются годами – НСЖУ

25.05 / На Украине признали, что разрабатываемая 15 лет ракета «уже никуда не полетит»

04.06 / Россия создала базовую группировку спутников предупреждения о ракетном нападении

21.06 / Продюсерский центр «Сеть» поздравил врачей выпуском календаря «Герои нашего времени»

01.06 / Открыт прием заявок на патриотический слет «ОстроVa» на Сахалине

01.06 / День голосования решено сделать выходным

06.07 / Венедиктов: Россия ведет тайные переговоры с Австралией и Нидерландами по поводу MH17

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска