Законопроект “О медиа” должен соответствовать положениям Директивы ЕС об аудиовизуальных медиауслугах – Офис Совета Европы в Украине

10.07.2020, 3:55, Новости дня

Законопроект “О медиа” №2693 является важным шагом к выполнению Украиной обязательств по гармонизации законодательства в соответствии со стандартами Совета Европы, об этом сообщил Офис Совета Европы в Украине в Facebook 9 июля.

“Учитывая международные обязательства Украины, важно, чтобы законопроект полностью соответствовал стандартам Совета Европы и положениям Директивы ЕС об аудиовизуальных медиауслугах – стоит либерализовать регулирование онлайн-медиа и печатной прессы, а также предоставить дополнительные гарантии от возможных злоупотреблений при применении санкций (таких как блокировка онлайн-медиа)”, – заявили в Офисе Совета Европы.

В течение 10 месяцев рабочая группа комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики работала над совершенствованием текста законопроекта. Эксперты Совета Европы предоставили свои рекомендации авторам, часть их комментариев была учтена, сказано в сообщении.

Совет Европы получил официальный запрос на проведение экспертизы обновленной версии законопроекта для дальнейшего совершенствования текста. В представительстве подчеркнули, что важно продолжать проводить открытые дискуссии со всеми заинтересованными сторонами.

“Учитывая достигнутый значительный прогресс, считаем важным воспользоваться положительной динамикой и окном возможностей, чтобы рассмотреть законопроект “О медиа” №2693-д в первом чтении во время текущей сессии Верховной Рады”, – отметили в Офисе ЕС.

Законопроект №2693 авторства нардепов от “Слуги народа” был зарегистрирован в Верховной Раде в конце декабря 2019 года. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стриминговых сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа.

Законопроект подвергся резкой критике журналистов и медиаорганизаций. 19 мая 2020 года Рада отправила его на повторное первое чтение.

Более 200 журналистов, медиаменеджеров и экспертов подписали открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, руководству Верховной Рады, народным депутатам и европейским партнерам Украины, в котором призвали не поддерживать законопроект “О медиа”.

1 июля комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять законопроект.

3 июля представительство ЕС в Украине призвало продолжить консультации по законопроекту “О медиа”.

7 июля общественный совет при Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания в целом поддержал законопроект “О медиа”.