Предоставление помощи странам ЕС увязали с обязательным проведением реформ

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10.07.2020, 0:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuПредоставление финансовой помощи странам ЕС, особо пострадавшим от пандемии коронавируса, должно обязательно сопровождаться реформами в этих государствах, сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.

«Сейчас очень важно, чтобы мы вместе справились с этим вызовом», – приводит слова Рютте ТАСС.

«Но также важно, чтобы такой фонд [восстановления экономики ЕС] был реализован вместе с реформами, чтобы все страны – члены ЕС были сильны и чтобы впоследствии при следующем ударе такой фонд не был бы нужен», – подчеркнул премьер Нидерландов.

Касаясь среднесрочного финансового плана ЕС, Рютте призвал членов Евросоюза к экономии. «Мы не хотим, чтобы чистые взносы вследствие Brexit и коронавирусного кризиса выросли», – сказал он.

В свою очередь Меркель призвала европейские страны к проведению смелого курса реформ с тем, чтобы выйти более сильными из пандемии. «Мир не спит. После этого кризиса наверняка карты будут заново перемешаны», – предупредила она. «Будет видно, кто сможет действительно гарантировать людям в своих странах благосостояние. А это возможно только при условии конкурентоспособной, ориентированной на будущее экономики», – считает канцлер.

Напомним, в среду Еврокомиссия одобрила план Германии о выделении 500 млрд евро для поддержки немецкого бизнеса.

В конце мая ЕК предложила потратить на восстановление экономики стран ЕС 750 млрд евро. При этом, по оценкам ЕК, для преодоления экономических последствий пандемии коронавируса Евросоюзу потребуется как минимум 1,5 трлн евро.

Ранее Евросоюз объявил о вступлении в глубочайшую рецессию в своей истории.



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