В Москве за сутки умерли 28 пациентов с коронавирусом

09.07.2020, 23:16, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли 28 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 28 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – приводит сообщение штаба ТАСС.

Общее число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в столице достигло 4087 человек.

Днем ранее в Москве умерли 32 пациента с коронавирусом.

Напомним, в прошлую пятницу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал маловероятной масштабную вторую волну коронавируса в России.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.