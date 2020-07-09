 

В Москве за сутки умерли 28 пациентов с коронавирусом

09.07.2020, 23:16, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuВ Москве за минувшие сутки умерли 28 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 28 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – приводит сообщение штаба ТАСС.

Общее число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в столице достигло 4087 человек.

Днем ранее в Москве умерли 32 пациента с коронавирусом.

Напомним, в прошлую пятницу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал маловероятной масштабную вторую волну коронавируса в России.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.05 / Guardian – коронавирус приблизил закат Boeing 747 — авиакомпании избавляются от лайнеров

29.06 / Общественная палата призвала «Голос» забрать направления для наблюдения

03.07 / США продолжают наращивать санкции против Китая

12.06 / France 24 – экологов беспокоит возможное попадание норильской нефти в Карское море

19.05 / Минздрав отчитался о наличии коек для коронавирусных больных

06.06 / COVID-19 в Украине. За сутки умерло 15 человек, 440 – выздоровело

16.06 / Прокуратура проводит обыски на заводе “Электротяжмаш” из-за продажи запчастей в РФ в обход санкций

01.06 / Третья экспертиза по делу Серебренникова установила размер возможных хищений

02.06 / Берлинское «восстание мечтателей» на резиновых лодках закончилось вечеринкой без социального дистанцирования

11.06 / Россия заявила о попытках следствия по МН17 отвести подозрения от Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска