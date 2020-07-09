Обнародована запись предположительного разговора Порошенко с Путиным, лесной пожар в Луганской области локализовали. Главное за день

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09.07.2020, 22:30, Новости дня

Пленки Деркача

Внефракционный нардеп Андрей Деркач заявил, что получил от “журналистов-расследователей” запись переговоров Порошенко с Путиным, датированных 30 апреля 2015 года. Голоса, похожие на голоса этих политиков, обсуждают ситуацию в Украине. Порошенко якобы завершает разговор словами: “Жму руку”, – а Путин, предположительно, отвечает: “Обнимаю, до свидания”.

Кроме того, в очередной порции прослушки переговоров пятого президента с экс-вице-президентом США Джо Байденом речь шла о якобы проведенной без согласия США “украинской диверсии” против российских объектов в Крыму.

В партии “Европейская солидарность” записи назвали грубо смонтированным, тщательно скомпилированным фальсификатом”.

Facebook устроил чистку

Facebook удалил 72 аккаунта, 35 личных страниц и 13 аккаунтов Instagram, которые были причастны к политической агитации в Украине. Речь идет о деятельности рекламного агентства Postmen, сеть страниц которого была активной во время президентских и парламентских выборов 2019 года.

Записи СБУ

Вербовщик генерал-майора Службы безопасности Украины Валерия Шайтанова, полковник ФСБ России Игорь Егоров был непосредственно причастен к крушению украинских военных самолетов на Донбассе летом 2014 года и к ракетным обстрелам подразделений Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в СБУ, обнародовав записи прослушки разговоров Егорова.

Тушат леса

Возгорание сухой травы и леса в Новоайдарском районе Луганской области удалось локализовать, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Штраф для Amazon

Управление по контролю над иностранными активами минюста США оштрафовало интернет-ритейлера Amazon за нарушение санкционных режимов, которые были введены против Ирана, Сирии и оккупированного Россией Крыма.

Мэра Сеула нашли мертвым

Дочь мэра Сеула Пак Вон Суна заявила, что он оставил ей телефонное сообщение, “похожее на завещание”, и больше не выходил на связь. Полицейские нашли тело политика в парке.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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