 

Москва заняла первое место в инвестрейтинге АСИ

09.07.2020, 21:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuМосква вышла на первое место в инвестиционном рейтинге Агентства стратегических инициатив (АСИ) 2020 года, об этом сообщила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева в ходе заседания наблюдательного совета с участием Владимира Путина.

В начале разговора президент РФ попросил АСИ рассказать о регионах, улучшающих бизнес-климат, передает «Российская газета».

«По вашей инициативе ежегодно составляется национальный рейтинг инвестиционного климата в субъектах Федерации, он действительно позволяет на основе мнения самих предпринимателей оценить усилия регионов по улучшению условий ведения бизнеса», – сказал Путин.

«На первом месте в рейтинге, по мнению предпринимателей, оказалась Москва. Лидер рейтинга побил свой рекорд прошлого года», – сообщила Чупшева. Она отметила, что в прошлом году Москва также была на первом месте, но в этом году столица показала кратно лучший результат. На втором месте – Татарстан, третью строчку рейтинга заняла Тульская область, год назад занимавшая шестое место. Четвертое и пятое места заняли Санкт-Петербург и Московская область. В первую десятку рейтинга попали Краснодарский край, Белгородская и Калужская области, Республика Башкортостан и Ярославская область.

В ходе заседания Путин также подчеркнул, что принятое девять лет назад решение о создании АСИ было правильным, потому что эта структура всегда на первое место ставит запросы людей, снимает преграды для деловых и социальных инициатив.

«За девять лет работы вы значительно расширили свои компетенции и потенциал, что – особо отмечу – позволило вам в непростой для нашей страны период борьбы с эпидемией буквально с колес и в короткие сроки запустить достаточно востребованные обществом, гражданами нужные нам сегодня инициативы», – отметил глава государства.



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